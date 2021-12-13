У Росії за допінг суворо покарали федерацію триатлону, якою керує дочка Шойгу

Міжнародна спілка триатлоністів ввела санкції щодо Федерації триатлону Росії через підвищену кількість росіян, які порушили антидопінгові правила. Федерації очолює Ксенія Шойгу, дочка міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Санкції діятимуть протягом одного року. World Triathlon щоквартально перевірятиме виконання своїх вимог.

До слова Порушення антидопінгових правил: у Росії відібрали дві медалі Олімпіади-2012

Санкції, зокрема, включають:

федерація триатлону Росії виплатить компенсацію та повернення призових грошей, раніше присуджених триатлоністам, які потрапили під санкції за допінгові порушення;

посадовці Федерації триатлону Росії мають піти у відставку з усіх організацій світового та європейського триатлону терміном на один рік;

федерація триатлону Росії не може проводити жодних заходів світового чи європейського триатлону протягом одного року (до кінця 2022 року).

російська національна федерація має відшкодувати World Triathlon усі витрати, пов'язані з порушеннями антидопінгових правил, скоєних спортсменами та тренерами.

Допінг серед російських триатлоністів: що відомо

У середині серпня учасник Олімпійських ігор у Токіо Ігор Полянський склав позитивний допінг-тест на еритропоетин і був тимчасово усунений World Triathlon.

Наприкінці серпня стало відомо, що допінг-проба учасника Ігор у Пекіні, Лондоні та Ріо-де-Жанейро Олександра Брюханкова дала позитивний результат на цей же препарат, спортсмена було виключено зі збірної Росії та усунуто від роботи у складі президії ФТР.

На початку жовтня за вживання допінгу на чотири роки був дискваліфікований триатлоніст Володимир Турбаєвський.