Знову "постраждали" росіяни

МОК продовжує відновлювати справедливість та повертати нагороди тим, хто їх заслуговує.

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У стрибках у висоту дискваліфікували росіянина Івана Ухова. Золота медаль дісталася американцю Еріку Кінарду. А "срібло" поділили катарець Мутаз Есса Баршим, канадець Дерек Друен та британець Роберт Грабарз.

Щодо жіночих стрибків у висоту, то бронзову нагороду росіянки Світлани Школіної отримає іспанка Рут Бейтія.

У МОК повідомили про анулювання результатів і дискваліфікацію одразу трьох учасниць Олімпіади-2012 зі стрибків у довжину – латвійки Інети Радевічи, Анни Назарової з Росії та Анастасії Мирончик із Білорусі.

Призери у змаганнях із веслування на каное теж зазнали змін. Литовського спортсмена Євгенія Шукліна позбавили срібної нагороди на дистанції 200 метрів в каное-одиночці. Натомість росіянин Іван Штиль став його володарем, а іспанець Альфонсо Бенавідес Лопес де Айяла здобув "бронзу". Зазначимо, що переможцем у цій дисципліні є українець Юрій Чебан.

Зміни на подіумі також відбулися у вільній боротьбі (вагова категорія до 120 кілограмів). Анулювали результати представника Узбекистану Артура Таймазова та грузина Давіта Модзманашвілі. А переможцем визнали росіянина Біляла Махова та іранця Комейла Гасемі. Проте представник Росії зможе добути медаль лише після відбуття власної дискваліфікації, тобто після 27 січня 2024 року. Махов покараний за вживання допінгу.