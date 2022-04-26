У Росії відібрали чемпіонат світу-2023 з хокею

Російський спорт продовжує напади у прірву. Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила країну-агресора права проводити ЧС-2023.

Наслідки для Росії після нападу на Україну

Міжнародна федерація хокею продовжує відсторонювати Росію від хокейних змагань. Тепер з-під носа ворожої країни забрали чемпіонат світу-2023, який повинен був відбутись у Росії з 5 по 21 травня.

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Престижні хокейні змагання повинен був приймати Санкт-Петербург. Цікаво, що саме у цього міста "вкрали" фінал Ліги чемпіонів з футболу.

Хто буде новою країною-господаркою чемпіонату світу-2023 з хокею буде визначено на конгресі IIHF (з 23 по 29 травня).

У Федерації переконані, що збірні та офіційні представники не будуть мати повної безпеки під час пересування країною-агресора на змаганнях.