Росії не дозволили використовувати "Катюшу" на Олімпіадах

Російського прапору та гімну не буде на найближчих двох Олімпіадах через допінговий скандал. Росія хотіла використовувати пісню "Катюша", однак отримала категоричну відмову.

"Катюші" не буде

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив запит Олімпійського комітету Росії (ОКР) на використання пісні "Катюша" як заміну державного гімну на Олімпіадах у Токіо та в Пекіні.

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За рішенням CAS російські спортсмени можуть у найближчі 2 роки виступати на Олімпіадах і чемпіонатах світу тільки в нейтральному статусі – без прапора і гімну країни.

У січні комісія спортсменів ОКР запропонувала використовувати пісню "Катюш" як заміну музичного супроводу спортсменів на великих міжнародних стартах, включаючи Олімпійські ігри.

У лютому пропозиція була направлена ​​до Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Що відомо про покарання Росії

У грудні 2019 року WADA на 4 роки позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях.

Незалежні експерти встановили, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

Росія подала апеляцію у CAS, де 17 грудня 2020 року вирішили відсторонити росіян на два роки, скоротивши дискваліфікацію.



Великі турніри, де не буде російського прапора / Інфографіка 24 каналу