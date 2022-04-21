У Росії демонтували один зі стадіонів через синьо-жовті трибуни

У російському Якутську на стадіоні "Туймаада" почали демонтувати сидіння на трибунах. Все через те, що вони були синьо-жовтого кольору.

Синьо-жовті трибуни

Місцева влада спростовує чутки про те, що трибуни демонтують через українські кольори. Там запевняють, що крісла вимагають заміни через зношування, оскільки нібито були встановлені в 1996 році.

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Начальник стадіону Анатолій Тартаков запевняє, що сині крісла просто застаріли, а війна тут ні до чого.

При цьому варто зазначити, що 25 років тому про індивідуальні сидіння на стадіонах у Росії не могло бути й мови, а вболівальники сиділи на дерев'яних лавках.

"Зараз прибирають сині лавки через зношування. Адже вони стоять з 1996 року, багато зламано. У 2012-му році був частковий ремонт і все. Так що плани замінити були давно. Вирішили почати демонтаж з синіх лавок, їх небагато, всього три ряди. Все інше – домисли людей", – сказав функціонер.



У російському Якутську демонтували стадіон / Фото Sakhaday

Тамтешня арена вміщує 12 тисяч глядачів. До 2017 року на ній грав клуб Якутія, поки не зник з футбольної карти.