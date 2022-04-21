Сине-желтые трибуны

Местные власти опровергают слухи о том, что трибуны демонтируют из-за украинских цветов. Там уверяют, что кресла требуют замены из-за износа, поскольку якобы были установлены в 1996 году.

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Начальник стадиона Анатолий Тартаков уверяет, что синие кресла просто устарели, а война здесь ни при чем.

При этом следует отметить, что 25 лет назад об индивидуальных сидениях на стадионах в России не могло быть и речи, а болельщики сидели на деревянных лавках.

"Сейчас убирают синие скамейки из-за износа. Ведь они стоят с 1996 года, много сломано. В 2012 году был частичный ремонт и все. Так что планы заменить были давно. Решили начать демонтаж с синих скамеек, их немного, всего три ряда. Все остальное – домыслы людей", – сказал функционер.



В российском Якутске демонтировали стадион / Фото Sakhaday

Тамошняя арена вмещает 12 тысяч зрителей. До 2017 года на ней играл клуб Якутия, пока не скрылся с футбольной карты.