Санкції працюють

Генеральний секретар федерації Татьяна Кирієнко повідомила, що багато іноземних компаній призупинили свої контракти й залишили росію, в тому числі головні спортивні бренди – Adidas і Nike.

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Зараз росіяни використовують інвентар, який залишився на складі.

Офіційного листа від Nike про припинення чинного контракту не було, але ми думаємо, що найближчим часом у нас буде такий лист від штаб-квартири,

– сказала Кирієнко.

Раніше повідомлялося, що американський виробник взуття та одягу вирішив повністю залишити росію після вторгнення в Україну.

У травні Nike підтвердила, що не буде продовжувати або укладати нові угоди з партнерами з рф.

Інтернет-магазини та онлайн-продажі Adidas у росії також призупинені.

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