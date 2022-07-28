Санкції працюють
Генеральний секретар федерації Татьяна Кирієнко повідомила, що багато іноземних компаній призупинили свої контракти й залишили росію, в тому числі головні спортивні бренди – Adidas і Nike.
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Зараз росіяни використовують інвентар, який залишився на складі.
Офіційного листа від Nike про припинення чинного контракту не було, але ми думаємо, що найближчим часом у нас буде такий лист від штаб-квартири,
– сказала Кирієнко.
Раніше повідомлялося, що американський виробник взуття та одягу вирішив повністю залишити росію після вторгнення в Україну.
У травні Nike підтвердила, що не буде продовжувати або укладати нові угоди з партнерами з рф.
Інтернет-магазини та онлайн-продажі Adidas у росії також призупинені.
Абсурд від ФБР
- Нагадаємо, що федерація боксу росії підтримує війну в Україні.
- У квітні у соцмережах ФБР був опублікований ролик, де вони допомагають збирати так звану гуманітарку для жителів окупованих територій. Також там заявили, що вони підтримують дії путіна.
- Міжнародна федерація боксу, закриває на це очі та вдає, що нічого не помічає, оскільки президент ІВА – росіянин Умар Кремльов. Раніше він очолював ФБР.