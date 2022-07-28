Санкции работают

Генеральный секретарь федерации Татьяна Кириенко сообщила, что многие иностранные компании приостановили свои контракты и покинули Россию, в том числе главные спортивные бренды – Adidas и Nike.

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Сейчас россияне используют оставшийся на складе инвентарь.

Официального письма от Nike о прекращении действующего контракта не было, но мы думаем, что в ближайшее время у нас будет такое письмо от штаб-квартиры,

– сказала Кириенко.

Ранее сообщалось, что американский производитель обуви и одежды решил полностью покинуть Россию после вторжения в Украину.

В мае Nike подтвердила, что не будет продолжать или заключать новые соглашения с партнерами по России.

Интернет-магазины и онлайн-продажи Adidas в России также приостановлены.

Абсурд от ФБР