Шатернікова: Ніколи не зрозумію

Річ у тім, що Продивус раніше підтримував росіянина Умара Крємльова, який є президентом IBA. Представник росії відмовляється від співпраці з "Газпромом", він не відсторонив російську федерацію від міжнародної арени, а також у 2020-му пропонував Олександру Усику та Василю Ломаченку прийняти російське громадянство.

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14 липня російська армія запустила 3 ракети у центр Вінниці. Внаслідок удару загинули 23 людини, серед них – троє дітей: 4-річна Ліза та 2 хлопчики.

Продивус народився у Вінниці, він засудив російських окупантів.

Віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова не сприймає серйозно його слова через дружбу з росіянином Крємльовим.

Ніколи не зрозумію… Саме дружбани та куратори покидька Крємльова віддають накази знищувати все і всіх в Україні, а він руку йому тисне, посміхається та нагороди отримує. Це все одно, що руку тиснути тому, хто ґвалтує твою дружину,

– сказала вона.

Продивус втратив пост президента Федерації боксу України

Продивуса, який незмінно очолював ФБУ з 2008 року, було переобрано на посаду президента ФБУ в грудні 2021 року. Проте звітно-виборчу конференцію, на якій це сталося, бойкотували 11 регіональних федерацій, які стверджували, що результати сфальсифіковано, а регламент порушено.

Пізніше, в лютому 2022-го, 17 федерацій зібралися, щоб провести позачергову конференцію, де обрали вже іншого президента – Шевченка, який раніше був керівником київської федерації. Таким чином упродовж чотирьох місяців різні представники українського боксу визнавали президентом різних керівників.

Під час конгресу Міжнародної боксерської асоціації він тепло обійнявся з представником ворожої країни Крємльовим.