росію та білорусь не допустили до чемпіонату світу з дзюдо

На початку жовтня у Ташкенті стартує чемпіонат світу з дзюдо. Турнір відбудеться без російських та білоруських спортсменів.

Важливе рішення IJF

Міжнародна федерація дзюдо вирішила відсторонити представників росії та білорусі від змагань під своєю егідою. Їхня дискваліфікація триватиме щонайменше до січня 2023 року.

Варте уваги Україна погрожує бойкотувати чемпіонат світу з дзюдо через росіян: чи дає це результати

Враховуючи поточні міжнародні обставини та з метою забезпечення захисту всіх спортсменів у спорті дзюдо, сьогодні, 21 вересня, Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо вирішив не допустити до участі в міжнародних змаганнях спортсменів з росії та білорусі,

– йдеться у повідомленні.

У перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну російських та білоруських дзюдоїстів відсторони від міжнародних змагань. Однак у червні Міжнародна федерація дзюдо змінила своє рішення та дозволила виступати представникам країн-агресора під нейтральним статусом.

Це повернення обурило українських спортсменів, тож збірна України почала бойкотувати турніри за участі росіян та білорусів.

Президент Міжнародної федерації дзюдо Маріус Візер наголосив, що спорт має нести об'єднання, тому IJF вирішила повернути росіян та білорусів до турнірів.

Раніше головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва розповідав, що українських спортсменів залякують санкціями та дискваліфікацією, якщо вони будуть проводити політичні акції.

Українці були готові до бойкоту ЧС

Також була інформація про готовність IJF допустити росіян до ЧС під нейтральним прапором. У такому випадку наша команда була готова бойкотувати цей турнір.

Віталій Дуброва поділився своїми очікуваннями від чемпіонату світу-2022.

Чемпіонат світу з дзюдо розпочнеться 6 жовтня та триватиме до 13 жовтня.