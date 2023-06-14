Різка реакція FIE: росіянку, яка підтримувала вторгнення в Україну, відсторонили від ЧЄ

Шість російських фехтувальників мали виступити на чемпіонаті Європи, як "нейтральні" спортсмени. Окрім самого факту цього непорозуміння, був ще більш шокуючий нюанс, у цьому списку була присутня Валерія Кобзєва, яка підтримала вторгнення Росії в Україну. Після розголосу міжнародна федерація фехтування відреагувала – фанатки Путіна не буде на змаганнях.

З 16 по 18 червня у болгарському Пловдіві відбудеться чемпіонат Європи з фехтування. Федерація фехтування Росії повідомила про участь на ньому шести спортсменів під нейтральним прапором.

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Фанаток війни з імперськими поглядами вже допускають до міжнародних змагань

На турнірі змагатимуться шпажисти Артем Саркісян, Яна Бекмурзова та Поліна Хаертдінова, а також шаблістки Олена Лісіна, Анна Смирнова та Валерія Кобзєва. Остання неодноразово лайкала пости з рашистською символікою та не приховувала свою підтримку війни в Україні.

На цю ганебну ситуацію вже відреагувала олімпійська чемпіонка з Миколаєва Ольга Харлан.

Якщо ви думаєте, що цього ніхто не бачить, то ви помиляєтеся. Ми бачимо вашу душу, ми бачимо вашу природу. І ми не залишимо це так,

– написала українка.

FIE змінила правила нарахування олімпійських очок через те, що росіян і білорусів не допустили на Європейські ігри . Тому дивуватися вже не доводиться.

Трьох олімпійських чемпіонок з Росії все ж таки не допустили до змагань – Софію Велику, Яну Єгорян та Софію Позднякову, але це ніяк не виправдовує Міжнародну федерацію фехтування.

Цікаво, як FIE збирається виправдовуватися, чи це їх свідоме рішення?