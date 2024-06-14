Багаторазовий чемпіон Франції Парі Сен-Жермен зіпсував свою репутацію ганебним трансфером. Клуб, за який грали Мессі та Мбаппе, підписав голкіпера з російського Краснодара.

Офіційний сайт клубу Парі Сен-Жермен оголосив про підписання контракту з російським голкіпером Матвєєм Сафоновим. 25-річний футболіст уклав угоду терміном до 2029 року.

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ПСЖ віддав гроші на вбивство українців

Чемпіон Франції заплатить за трансфер голкіпера збірної Росії 20 мільйонів євро. Частина цих коштів у вигляді податків піде до бюджету країни-агресорки. Таким чином один з грандів європейського футболу профінансував війну в Україні. Очевидно, що боси ПСЖ таким ганебним трансфером зіпсували свою репутацію.

Відео представлення Сафонова

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