Офіційний сайт клубу Парі Сен-Жермен оголосив про підписання контракту з російським голкіпером Матвєєм Сафоновим. 25-річний футболіст уклав угоду терміном до 2029 року.
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ПСЖ віддав гроші на вбивство українців
Чемпіон Франції заплатить за трансфер голкіпера збірної Росії 20 мільйонів євро. Частина цих коштів у вигляді податків піде до бюджету країни-агресорки. Таким чином один з грандів європейського футболу профінансував війну в Україні. Очевидно, що боси ПСЖ таким ганебним трансфером зіпсували свою репутацію.
Відео представлення Сафонова
Скандальний голкіпер, якого не випускали з Росії
- Зазначимо, що Сафонов народився в Ставрополі. Він вихованець Краснодара, в якому пройшов усі ступені клубної ієрархії.
- Російські ЗМІ повідомляють, що Сафонов заборгував своїй колишній дружині 60 мільйонів рублів.
- Через невиплачені аліменти голкіпера не випускали з Росії і трансфер в ПСЖ був на межі зриву.
- Проте Сафонов терміново оплатив штраф та вирушив до Франції підписувати контракт.