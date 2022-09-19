Ребров підтримав Петракова, який заявляв про готовність знищувати росіян

Росіян неабияк роздратували висловлювання тренера збірної України Олександра Петракова, який заявив про бажання воювати в ЗСУ. Його підтримав Сергій Ребров, який раніше був головним конкуретном за пост коуча збірної.

Свою підтримку Олександру Петракову та думки щодо війни Сергій Ребров висловив у стрімі-інтерв'ю для 24 каналу.

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Чим має закінчитися війна

Український тренер висловив переконання, що нині найважливішим питанням для України є не те, коли закінчиться війна, а коли настане кінець режиму путіна.

Адже навіть коли ми виграємо війну, а росія сяде в засідку, то що буде далі? Це лише питання, коли ж буде наступна війна, наступна агресія з боку росії,

– переконаний Сергій Ребров.

Тому він переконаний, що зокрема потрібно й відлучати від міжнародних змагань. І не на якісь терміни, а поки в країні підтримують нинішній режим – агресивний не лише щодо України, а й щодо інших держав.

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Ребров підтримав Петракова

Росіяни раніше поскаржилися в УЄФА на головного тренера збірної України Олександра Петракова. Усе через його висловлювання, що він би й сам хотів долучитися до захисту держави та знищити кількох росіян.

Сергій Ребров пригадав слова Олександра Шовковського, який після потрапляння в російський санкційний список назвав це честю для будь-якого українця.

Так само, мабуть, і для Олександра Петракова. Це честь, що з боку агресора почали просити санкцій для нього. Це думка не лише Петракова, це думка кожного українця,

– заявив український фахівець.

Свою думку він пояснив тим, що коли росія скоює такі звірства в Україні, то слів щодо неї точно не варто підбирати. Мовляв, тут можна було висловитися ще жорсткіше.

"Та Олександр Петраков – все ж таки, офіційна особа. Тому він намагається у своїх висловлюваннях стримувати. Та те, що він сказав – я на 100% з ним згоден", – запевнив Сергій Ребров.

До слова, у 2021 році Сергій Ребров був головним конкурентом Олександра Петракова за пост наставника збірної України. Втім, тоді посаду таки отримав останній.

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