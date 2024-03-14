Росіянам потрібно буде засудити війну, аби виступити на Олімпіаді: що на це кажуть в Росії
Росіянам потрібно засудити повномасштабне вторгнення Росії на територію України, аби виступити на Олімпійських іграх. Олімпійський комітет країни-агресорки відреагував на це.
Президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков заявив, що одним із критеріїв допуску російських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року буде засудження війни Росії проти України. Про це він заявив росЗМІ, передає 24 Канал.
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Що кажуть в ОКР про засудження війни
Наразі відомо, що на Олімпіаду-2024 кваліфікувались лише 18 "нейтральних" спортсменів з Росії та Білорусі. Для того, аби виступити, вони повинні засудити війну, яку розпочала Росія.
"Будуть визначені умови поведінки на Олімпійських іграх, які будуть чітко відповідати принципам, що були озвучені на грудневому виконкомі МОК. Спортсмени, які беруть участь, повинні засуджувати СВО, підписувати деякі інші документи, які, з погляду юристів правового управління ОКР, можуть призвести до негативних наслідків у вигляді порушення російського законодавства", – заявив Поздняков.
Що відомо про скандальне рішення МОК
- У грудні 2023 року російських та білоруських спортсменів допустили до участі в Олімпіаді-2024 під "нейтральним" прапором.
- Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вимагав від атлетів виконання всіх критеріїв допуску, а саме: відсутність зв'язків зі збройними силами Росії та Білорусі чи іншими військовими формуваннями, а також відсутність активної підтримки війни в Україні.
- Олімпійські ігри 2024 року відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Участь "нейтральних" спортсменів з Росії та Білорусі дозволена лише у особистих турнірах. У командних змаганнях продовжує діяти заборона на участь представників цих країн.