Президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков заявив, що одним із критеріїв допуску російських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року буде засудження війни Росії проти України. Про це він заявив росЗМІ, передає 24 Канал.

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Що кажуть в ОКР про засудження війни

Наразі відомо, що на Олімпіаду-2024 кваліфікувались лише 18 "нейтральних" спортсменів з Росії та Білорусі. Для того, аби виступити, вони повинні засудити війну, яку розпочала Росія.

"Будуть визначені умови поведінки на Олімпійських іграх, які будуть чітко відповідати принципам, що були озвучені на грудневому виконкомі МОК. Спортсмени, які беруть участь, повинні засуджувати СВО, підписувати деякі інші документи, які, з погляду юристів правового управління ОКР, можуть призвести до негативних наслідків у вигляді порушення російського законодавства", – заявив Поздняков.

Що відомо про скандальне рішення МОК