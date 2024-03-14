Саладуха подякувала меру Парижа Анн Ідальго за принциповість. Нещодавно вона заявила, що воліла б, аби росіян не було на Олімпійських іграх у столиці Франції.
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Саладуха про заборону росіянам на в'їзд до Франції
Цілком природне бажання не мати нічого спільного з людьми, в яких руки по лікоть у крові. Насправді у французької влади є усі можливості це влаштувати. Достатньо на урядовому рівні заборонити в’їзд російським спортсменам та пролукашенківським білорусам,
– заявила Саладуха.
Також колишня легкоатлетка нагадала, наскільки в Росії спорт пов'язаний з політикою.
"Це просте рішення позбавить олімпійський рух від великої ганьби. Тут справа виключно в політичній волі, усі підстави для таких дій існують. Бо ми бачимо яким є насправді є російський спорт – тотально залежним від волі диктатора, підлабузницьким, агресивним, мілітаристським. З такими якостями росіянам нічого робити у великій спортивній родині", – зазначила вона.
Саладуха сподівається, що росіян та білорусів все ж таки не допустять Олімпійських ігор:
"Щиро сподіваюся, що так чи інакше представників РФ на Олімпіаді не буде. І в Парижі ми побачимо справжнє свято спорту – чесне, конкурентне, захоплююче. І жоден путініст чи прихильник Лукашенка нам його не зіпсує".
За яких умов росіяни можуть не потрапити на Олімпіаду
- Зазначимо, що Саладуха в інтерв'ю для 24 Каналу розповіла, що росіяни та білоруси все ж таки можуть лишитися поза Олімпіадою, попри рішення МОК.
- Для цього українські спортсмени підписують відкритий лист проти участі росіян в Олімпіаді до президента Франції Макрона. За словами Саладухи, "якщо уряд Франції заборонить в'їзд росіянам на територію Франції, то ми не побачимо там росіян незалежно від позиції МОК та окремих федерацій".
- Вона також навела приклад з Юнацькими Олімпійськими іграми, які відбулися у Польщі, де через рішення країни ми не побачили російських і білоруських спортсменів.