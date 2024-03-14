Саладуха подякувала меру Парижа Анн Ідальго за принциповість. Нещодавно вона заявила, що воліла б, аби росіян не було на Олімпійських іграх у столиці Франції.

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Саладуха про заборону росіянам на в'їзд до Франції

Цілком природне бажання не мати нічого спільного з людьми, в яких руки по лікоть у крові. Насправді у французької влади є усі можливості це влаштувати. Достатньо на урядовому рівні заборонити в’їзд російським спортсменам та пролукашенківським білорусам,

– заявила Саладуха.

Також колишня легкоатлетка нагадала, наскільки в Росії спорт пов'язаний з політикою.

"Це просте рішення позбавить олімпійський рух від великої ганьби. Тут справа виключно в політичній волі, усі підстави для таких дій існують. Бо ми бачимо яким є насправді є російський спорт – тотально залежним від волі диктатора, підлабузницьким, агресивним, мілітаристським. З такими якостями росіянам нічого робити у великій спортивній родині", – зазначила вона.

Саладуха сподівається, що росіян та білорусів все ж таки не допустять Олімпійських ігор:

"Щиро сподіваюся, що так чи інакше представників РФ на Олімпіаді не буде. І в Парижі ми побачимо справжнє свято спорту – чесне, конкурентне, захоплююче. І жоден путініст чи прихильник Лукашенка нам його не зіпсує".

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