"Ганьба вам": ексфутболіст збірної України закликав бойкотувати Олімпіаду через допуск росіян

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зробив велику помилку, коли 8 грудня допустив росіян та білорусів до Олімпіади-2024. Це рішення різко розкритикували у цивілізованому світі.

Російські та білоруські спортсмени матимуть нагоду кваліфікуватись на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться влітку у Парижі у нейтральному статусі. Український спорт та європейські представники висловили свій негатив через дане рішення МОК та його президента Томаса Баха.

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Левченко: Абсолютно ганебне рішення МОК

Також це рішення не сподобалось колишньому футболісту збірної України Євгену Левченку, який різко засудив подібне рішення МОК. Після таких дій Комітету Левченко закликав бойкотувати Олімпіаду у Франції.

Абсолютно ганебне рішення МОК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді. Ганьба вам. Час бойкотувати Олімпіаду,

– написав колишній футболіст.

Літня Олімпіада у Парижі стартує 26 липня та закінчиться 11 серпня 2024-го року.

В.о. міністр молоді та спорту України Матвій Бідний теж прокоментував божевільне рішення Комітету.

Цікаво, що російські і білоруські легкоатлети не матимуть змоги відібратись на найближчу Олімпіаду. Адже президент організації World Athletics запевнив, що спортсменів країн-агресорів не допустять до своїх турнірів.