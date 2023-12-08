МОК проголосував на користь російських та білоруських спортсменів, які матимуть шанс кваліфікуватись на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться у Парижі. На щастя, хоча б статус "нейтралітету" не загубили. Представники ворожих країн будуть виступати без національної символіки, а під білим прапором, повідомляє 24 Канал.

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Реакція українського спорту на божевілля МОК

Нейтралітет містить у собі відсутність будь-якої причетності до силових структур і публічної підтримки війни в Україні.

МОК на чолі з Томасом Бахом пішли наперекір усьому цивілізованому світу, а найбільше – Україні.

Першим на це божевільне рішення відреагував депутат та олімпійський чемпіон у Токіо-2020 Жан Беленюк. Борець греко-римського стилю коротко прокоментував фінальне рішення Комітету.

Дива не сталось,

– написав Беленюк.