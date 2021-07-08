Збірна Росії звільнила головного тренера Черчесова після провалу на Євро-2020

Збірна Росії з футболу залишилася без головного тренера. Контракт зі Станіславом Черчесовим вирішили розірвати.

У своїй офіційній заяві Російський футбольний союз пише, що рішення про розірвання контракту було прийнято "спільно з головним тренером". При цьому разом з тренером угоду розірвали і з його тренерським штабом.

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Зараз РФС починає пошук нового тренера для збірної Росії.

За що звільнили Черчесова

Офіційної причини чому з Черчесовим розірвали контракт – не озвучено. Цілком ймовірно, що це зроблено через провальний виступ команди на Євро-2020. Росіяни двічі були розгромлені (програли Бельгії 3:0, а Данії – 4:1) та посіли останнє місце в групі.

Хто може стати тренером збірної Росії

Ще перед звільненням Черчесова російські ЗМІ склали список ймовірних кандидатів на посаду головного наставника команди. Російським спеціалістам там вирішили не довіряти більше. У список кандидатів на пост головного тренера збірної Росії входять: