Головне – стабільність: Росія втретє поспіль не змогла вийти у плей-офф Євро

Російська збірна 21 червня була знищена Данією у 3 турі групового раунду Євро-2020. Росіяни зайняли 4 місце та покинули турнір.
"Не фарт" росіян на Євро
Російська збірна не змогла нічого показати у матчі проти Данії та логічно програла з розгромним рахунком 1:4. Ця поразка стала для команди Станіслава Черчесова другою на груповому раунді чемпіонату Європи -2020.
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Після трьох поєдинків Бельгія з 9 очками вийшла у плей-офф Євро-2020. З другого місця путівку в 1/8 фіналу здобула Данія. Третю сходинку у групі В посіла Фінляндія, а росіяни залишились на дні таблиці. Цікаво, що у Данії, Фінляндії та Росії по три очки, але за додатковими показниками суперники розподілились саме так.
У 2012 році Росія фінішувала на третьому місці. А вже через чотири роки у 2016 ганебно взяла лише одне очко та посіла 4 позицію.
Як зіграла Росія на Євро-2020
- У першому турі росіяни зустрічались зі збірної Бельгії – фаворитом групи В. Бельгійці вщент розбили суперника з рахунком 3:0. Головним кривдником росіян став нападник Ромелу Лукаку, який оформив дубль. Ще один гол у ворота Росії влетів після удару Томаса Меньє.
- Фінляндія чекала на росіян у другому турі. Саме за підсумками цієї гри підопічні Чечесова здобули свою першу та єдину перемогу на Євро-2020. Лише гол Олексія Міранчука наприкінці першого тайму вивів команду вперед та приніс мінімальну звитягу (0:1). Нагадаємо, що під час святкування голу тренер російської збірної Черчесов не втримався на ногах та впав у технічній зоні.
- В останньому матчі данців нарешті прорвало на турнірі. Чотири м'ячі влетіли у ворота Росії. Натомість вони відповіли лише одним.