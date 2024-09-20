На урочистому заході було нагороджено найкращого гравця за останні 100 років. Цю нагороду отримав видатний норвезький гросмейстер Магнус Карлсен.

Читайте також "Іноземна рука КДБ": чемпіон світу прокоментував можливе зняття санкцій з федерації шахів Росії

База від Карлсена

Після цього він виступив із потужною промовою на підтримку України. 33-річний шахіст зі сцени закликав не скасовувати санкції проти федерацій шахів Росії та Білорусі, про що останнім часом ходило чимало розмов, цитує норвежця Chess Topics.

"Трохи дивно отримувати цю нагороду, поки я ще активний гравець. Наразі я, якщо буде чесним, більше думаю про матч збірної Норвегії проти В'єтнаму. Звичайно, я мав прийняти цю нагороду, але, на мою думку, Гаррі Каспаров мав кращу кар'єру, ніж я. Я розумію, чому я отримав цю нагороду, але я все одно думаю, що він більше заслуговує на це.

Принаймні я скажу на честь Гаррі, тому що я впевнений, що він скористався б можливістю дати поради не скасовувати санкції проти російської та білоруської шахових федерацій. Ось і я говорю те саме", – сказав Карлсен.

Дивіться відео з промовою Магнуса Карлсена

До слова. В момент виступу Магнуса Карлсена з ним на сцені перебував також президент ФІДЕ росіянин Аркадій Дворкович.

Нагадаємо, що в Будапешті 21-22 вересня відбудеться Генасамблея міжнародної шахової федерації. На ній планувався розгляд питання щодо скасування санкцій для Росії та Білорусі після пропозиції, з якою виступив президент Федерації шахів Киргизстану, Бабур Толбаєв.

Федерація шахів України різко засудила таку можливість і її підтримали в цьому міжнародні організації. Тож, за інсайдерською інформацією, завдяки розголосу тиск подіяв і санкції мають залишитися у силі, проте все ще можливі послаблення для юніорів та спортсменів з обмеженими можливостями.