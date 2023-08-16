Черговий "військовий об'єкт": росіяни знищили житло гравця юніорської збірної України – відео

Одним із міст, які постраждали від ракетної атаки став Львів. Внаслідок обстрілу без житла та інших цінних речей залишився регбіст клубу Сокіл та юніорської збірної України – Ростислав Ковалишин.

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Спортсмен дивом не постраждав від влучання ракети в будинок

Юний спортсмен під час ракетного удару був удома. Ростислав із батьками ховався у коридорі, що, можливо, врятувало йому та всій родині життя. Про жахливі наслідки обстрілу для українського спортсмена повідомила Федерація регбі Львівщини.

"Сьогодні (15 серпня – 24 Канал) втратив дім Ковалишин Ростислав – багаторічний гравець нашої команди Сокіл та гравець юніорської збірної України.

Внаслідок ракетного обстрілу Львова його квартира повністю зруйнована. Всі речі – згоріли. Все, що мала сім’я Ростика – знищено. Все, що було важливе для Ростика та його сім’ї – згоріло. Ноутбук для навчання та роботи, повсякденний одяг, побутова техніка, меблі – все.

На момент удару ракети Ростик з батьками ховався в коридорі квартири. Вони дивом залишились живі. Дякувати Богу Ростик та його сім’я не постраждали фізично. Навіть сьогодні, після втрати дому, він прийшов на тренування до команди. Але всі речі для тренування згоріли також. Хлопці-одноклубники дали свій одяг, щоб тренуватись", – йдеться у повідомленні.