Ольга Харлан пригадала, як Росія намагалася спокусити її грошима в обмін на зміну громадянства

На Іграх-2024 у Парижі Ольга Харлан стала найтитулованішою олімпійською призеркою в історії України. Фехтувальниця з Миколаєва здобула дві медалі й тепер у її активі є шість нагород.

Утім, були ті, хто бажав, щоб цього не сталося. Наша легендарна спортсменка розповіла, що їй пропонували змінити громадянство.

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Коли й де відбулася пропозиція

За словами української чемпіонки сталося це після Олімпійських ігор у 2012 році в Лондоні. Звісно ж, як це завжди буває, свої вологі фантазії намагалася реалізувати Росія.

Країна-агресор хотіла, щоб Ольга Харлан представляла її збірну. Нашій фехтувальниці пропонували величезні гроші, проте вона навіть не розглядала цей варіант.

Після Лондона мені пропонували виступати за Росію. Це ж країна про "бенефіти"…Були якісь конкретні суми? Я не пам’ятаю, якщо чесно. Я пам’ятаю, що навіть не думала. Кажу: "Ні, я не зможу". Я не зможу бути проти своєї команди. У мене не було такого, що я буду там фехтувати, це тільки бізнес – ні, я не зможу. Я хочу бути вдома, хочу бути в Україні та представляти нашу країну. Ось так,

– сказала Харлан.

Цікаво. Після Олімпійських ігор-2024 Ольга Харлан виставила на аукціон свою чемпіонську шаблю. Її було продано за 10 мільйонів гривень – всі кошти пішли на допомогу Силам оборони України.

Нагадаємо, що раніше українська фехтувальниця розповіла, чи планує брати участь в Олімпіаді-2028. За словами Харлан, все залежатиме від можливостей її тіла.