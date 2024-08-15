Ольга Харлан була серед тих, які зустрічали команду атлетів з літніх Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Спортсмени прибули з Варшави на вокзал у Києві, де їх урочисто привітали.

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Думка Харлан про росіян на Олімпіаді-2024

Незважаючи на докази про підтримку війни в Україні, Міжнародний комітет допустив до Ігор в Парижі російських спортсменів. Ольга Харлан на київському вокзалі поділилась думкою що "нейтральних" атлетів.

Так, на жаль, росіяни там були. декілька спортсменів. Ми їх не бачили. Але, здається, все ж таки були 15 осіб. Але це все одно не стільки, скільки їх могли допустити. Але якби росіян взагалі не було б — було б ідеально,

– заявила Харлан.

Нагадаємо, що українська спортсменка здобула дві медалі на Олімпіаді-2024. Перша була бронзова у індивідуальному турнірі, а "золото" Харлан виборола у командному турнірі з фехтування.

Таким чином, Ольга Харлан стала найтитулованішою спортсменкою в історії України на Олімпіадах. У своїй колекції фехтувальниця має 6 різних медалей, починаючи з Ігор-2008 у Пекіні.