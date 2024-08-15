Українська спортсменка Ольга Харлан у соцмережах повідомила про те, що продає свою переможну шаблю. Всі кошти, які будуть виручені за неї фехтувальниця передасть на допомогу Силам оборони України.

Читайте також Тепер картина закінчена, – Беленюк похизувався повним комплектом олімпійських нагород

Хто купив шаблю Харлан

Сьогодні, 15 серпня, у прямому ефірі Сергій Притула разом з Ольгою Харлан проводили аукціон на якому виставлена переможна шабля фехтувальниці на Олімпійських іграх-2024.

Отримає її анонімний учасник аукціону з псевдонімом Metalist1925. Притула та Харлан змогли продати шаблю аж за 10 мільйонів гривень. Усі виручені кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля» для Сил оборони.

Сергій Притула подякував Харлан, усім учасника та переможцеві аукціону. Також він розповів, що за донат можна виграти прапор України з підписом Ольги.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх-2024 Ольга Харлан здобула у індивідуальних змаганнях "бронзу", а у командному турнірі "золото". Так українка стала натитулованішою спортсменкою в історії України на Олімпіадах, маючи в своєму активі аж 6 медалей.