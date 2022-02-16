Росія – підла агресивна недоімперія, яка напала на Україну, – легкоатлетка Ліщинська

Новини про можливе вторгнення російських військ в Україну підійняла увесь світ на ноги. Призерка Олімпіади з легкої атлетики Ірина Ліщинська висловила свою патріотичну позицію.

Ліщинська: Крим – це Україна

На своїй сторінці у фейсбуці Ірина Ліщинська виклала фото синьо-жовтої стрічки та написала свою позицію та пригадала, як у 2014 році через військові дії була змушена покинути рідний Донецьк.

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Призерка Олімпійських ігор розповіла. що стрічку, яка є на фото, збереглась ще з переїзду із Донецька.

"Цю стрічку сховала та захопила з собою, коли терміново довелося у 2014 році покинути свій будинок у Донецьку. Завтра моя молодша дочка одягне її у школу", – зазначила Ліщинська.



Українська стрічка / Фото з фейсбуку Ірини Ліщинської

Легкоатлетка має чітку патріотичну позицію щодо Криму та інших окупованих Росією українських територій. Ліщинська назвала Росію підлою недоімперією, яка вбиває український народ. Вона вірить в українську армію, яка захистить країну.

Донецьк – це Україна! Луганськ – це Україна! Крим – це Україна! Росія – підла агресивна недоімперія, яка напала на Україну та вбиває українців! Пішли ви геть (нах*й) з нашої землі, окупанти прокляті! Віримо у Збройні сили України! Всі разом – ми сила! Слава Україні! Героям слава!,

– написала Ірина Ліщинська.

Титулована легкоатлетка вже не вперше виділяється своєю патріотичною позицією. У 2018 спортсменка записала відеозвернення на підтримку ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Хто така Ірина Ліщинська

Ірина Ліщинська – срібна призерка Олімпійських ігор-2008 у Пекіні з бігу на 1500 метрів.

Багаторазова чемпіонка країни.

У 2007 році стала другою на чемпіонаті світу в японській Осаці на дистанції 1500 метрів.