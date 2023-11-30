"Є ризик не провести Олімпіаду": у Мінспорті згадали фашистську Німеччину через допуск росіян

Матвій Бідний провів паралель із заграванням з Гітлером під час Олімпійських ігор-1936. Він закликав світову спільноту не допускати до змагань представників країни-терористки.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну світовий спорт почав вводити санкції проти представників терористів. Чимало федерацій не допускають росіян до міжнародних змагань, пише 24 канал.

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Втім більшість вважає за доцільне лише надати їм нейтральний статус. Так само Міжнародний олімпійський комітет планує вчинити на Олімпійських іграх-2024.

В Україні ж застерігають світову спільноті від фатальних наслідків загравання з росіянами. Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний провів паралель із Олімпіадою 1936 року у фашистській Німеччині.

Після Олімпіади вони стануть елементом пропаганди, вдягнуть свою свастику на плечі та будуть десь представлені на пропагандистських заходах. Якщо вони відмовляться це зробити, вони сядуть до в’язниці. Стосовно будь-яких компромісів з агресором, ми можемо згадати приклад берлінської Олімпіади-1936, де теж були елементи загравання з агресором, після якого почалася Друга світова війна. Загинуло майже 60 мільйонів людей в усьому світі. Наступні чотири Олімпіади довелося пропустити. Сьогодні весь світ має розуміти, що теж є ризик Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі-2028 не провести. Фактично наміри Росії, яка сьогодні відкрито заявляє, що вона воює з НАТО, не обмежуються лише Україною. Це не тільки українське питання. Україна знаходиться лише на передньому краї цього протистояння,

– висловився Бідний в ефірі марафону "Єдині новини".

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Відзначимо, що МОК та інші федерації декларують позицію допуску лише "нейтральних" атлетів, які не підтримують війну в Україні та не є членами військових організації. Насправді ж ці вимоги у багатьох випадках не дотримуються.

На міжнародні змагання потрапляють прихильники геноциду, як наприклад на ЧС з дзюдо потрапив Яго Абуладзе. Нагадаємо, що наступні Олімпійські ігри пройдуть з 26 липня по 11 серпня 2024 року в Парижі.