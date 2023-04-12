Божевілля продовжуються: Росія та Білорусь візьмуть участь на ЧС з муай тай

Росіяни продовжують повертатись у міжнародний спорт. Представники країни-агресора заявили, що візьмуть участь у чемпіонаті світу із муай тай.

Радісну звістку для Росії та негативну для усього цивілізованого світу оприлюднила Федерація тайського боксу муай тай Росії, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ. Спортсмени із ворожих країн виступлять на чемпіонаті світу у Бангкоку (Таїланд).

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Повернення представників країн-агресорів

Цікаво, що білоруси теж будуть учасниками чемпіонату світу. Але під нейтральним прапором. Замість громадянства у білоруських бійців написано IFMA2.

Нагадаємо, що взимку 2022 року Міжнародна асоціація тайського боксу (IFMA) допустила росіян та білорусів до міжнародних змагань. України на чемпіонаті світу у Таїланді зі зрозумілих причин не буде.



Росію та Білорусь допустили до ЧС із муай тай / Скриншот із заявки змагань



Змагання із муай тай у Бангкоку / Федерація тайського боксу муай тай Росії

Росіяни та білоруси змагатимуться у Бангкоку з 3-го до 12-го травня, поки в Україні продовжують гинути мирні люди та захисники на фронті.

Тим часом Міжнародний олімпійський комітет спонукає федерації різних видів спорту повернути на міжнародну арену спортсменів із країн-агресорів. На такі рекомендації вже повелись одразу 5 федерацій: боротьби, плавання, тхеквондо, настільного тенісу та фехтування.