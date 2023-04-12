Радостное известие для России и негативное для всего цивилизованного мира обнародовала Федерация тайского бокса муай тай России, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Спортсмены из враждебных стран выступят на чемпионате мира в Бангкоке (Таиланд).

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Возвращение представителей стран-агрессоров

Интересно, что белорусы будут участниками чемпионата мира. Но под нейтральным флагом. Вместо гражданства у белорусских бойцов написано IFMA2.

Напомним, что зимой 2022 Международная ассоциация тайского бокса (IFMA) допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Украина на чемпионате мира в Таиланде по понятным причинам не будет.



Россию и Беларусь допустили в ЧМ по муай тай / Скриншот из заявки соревнований



Соревнования по муай тай в Бангкоке / Федерация тайского бокса муай тай России

Россияне и белорусы будут соревноваться в Бангкоке с 3 по 12 мая, пока в Украине продолжают гибнуть мирные люди и защитники на фронте.

Тем временем Международный олимпийский комитет побуждает федерации разных видов спорта вернуть на международную арену спортсменов из стран-агрессоров. На такие рекомендации уже повелось сразу 5 федераций: борьба, плавание, тхэквондо, настольный теннис и фехтование.