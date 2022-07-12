Спортсмени з росії та білорусі можуть не потрапити на Олімпійські ігри-2024

Міжнародні спортивні федерації усунули росіян та білорусів від змагань. Вийняток – дзюдо, теніс та велоспорт.

росіяни та білоруси на порозі відсторонення від Парижу-2024

Функціонери Міжнародного олімпійського комітету сумніваються у можливостях білоруських і російських спортсменів узяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Про це розповів член МОК Крейг Ріді.

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Продовження агресії проти України зменшує шанси спортсменів із росії та білорусі поїхати на Олімпійські ігри-2024 фактично до нуля. Більшість тамтешніх атлетів дискваліфікована профільними федераціями, що позбавило права кваліфікуватися на головний турнір.

Федерації отримали чітку інструкцію та погодилися не запрошувати росіян і білорусів для участі в змаганнях. У зв'язку з цим, як на мене, проходження ними кваліфікації малоймовірне. Виняток – теніс, дзюдо та велоспорт, де федерації вчинили інакше,

– йдеться у повідомленні.

Спортивні санкції проти росіян та білорусів

Міжнародний олімпійський комітет висунув рекомендації щодо відсторонення росіян та білорусів від змагань у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Нещодавно Очільник МОК Томас Бах завітав до України. Він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі він запевнив, що санкції проти представників ворожих країн наразі не збираються пом'якшувати.

Також він разом з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом та очільником НОК Сергієм Бубкою відвідав одну з тренувальних баз українських спортсменів, зруйнований російськими ракетами спорткомплекс "Авангард".

Наступні літні Олімпійські ігри заплановані на липень-серпень 2024 року. Господарем змагань Париж обрали ще в 2017-му на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Лімі.