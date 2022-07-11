Мінус ще один спортивний об'єкт
Ворог продовжує брехати, що цілиться лише у військові об'єкти, але насправді окупанти гатять по усьому, що тільки можуть. Такі обстріли забирають життя мирних українців. На ще один вцілілий футбольний стадіон стало менше.
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Безперервні обстріли Донецької області пошкодили красиву арену "Металург", що у Бахмуті. Світлини Національної поліції підтверджують наслідки авіаудару, який вщент розніс синьо-жовті трибуни місцевого стадіону.
Окупанти розтрощили стадіон у Бахмуті / Фото Національної поліції
Цікаво, що у 2012 році закінчилась реконструкція стадіону, яка обійшлась у 120 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що від снарядів загарбників постраждали також домашні арени Десни та Маріуполя. росіяни розбомбили менші бази з інших видів спорту під Києвом та іншими українськими містами.
Стадіон приймав не лише футбольні матчі
- На цій арені спортсмени проводили олімпійську та паралімпійську підготовку.
- Стадіон приймав заходи міського, всеукраїнського та навіть міжнародного рівнів із легкої атлетики, футболу та спортивних єдиноборств.
- У 2018-му там у Бахмуті відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді.
- У листопаді 2020-го на футбольному полі "Металурга" відбувся поєдинок Першої ліги України, у якому місцевий Авангард програв Гірнику-Спорт (0:3).