Роналду на розігріві у Нганну: Кріш прорекламував мегафайт Ф'юрі з нокаутером ММА

5 жовтня 2023, 18:46
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Інстаграм Кріштіану Роналду

Суперзірка світового футболу Кріштіану Роналду давно товаришує з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Тож гравець саудівського клубу Аль-Наср вирішив взяти участь в промоакції бою Ф'юрі - Нганну.

Португалець Кріштіану Роналду відкрив вікно у чемпіонат Саудівської Аравії для зірок футболу першої величини. Проте просуванням місцевої Про-ліги місія CR7 не обмежується.

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Нові таланти Роналду

Саудівські менеджери вирішили скористатися популярністю Роналду для реклами поєдинку Тайсона Ф'юрі з Френсісом Нганну. Легенда футболу знявся в ролику до бою найнебезпечніших нокаутерів світу.

За сюжетом відео, Кріш відповідає на питання журналістів під час пресконференції. Один з представників медіа запитав у топ-зірки футболу: "Роналду, що ви думаєте про шанси Нганну в бою з Ф'юрі?".

На що незворушний Кріштіану відповідає: "Наступне питання".

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Мегафайт Ф'юрі – Нганну зовсім скоро

  • Нагадаємо, що бій володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі та ексчемпіона UFC Френсіса Нганну відбудеться 28 жовтня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд.
  • "Циганський король" не буде ризикувати своїм чемпіонським поясом. На кону поєдинку буде особливий титул – "Чемпіона Ер-Ріяда".
  • Експерти віддають перевагу в поєдинку британському боксеру. Втім, якщо зухвалий Ф'юрі пропустить удар від Нганну, то "Жадібному пузу" може бути непереливки.
  • Одразу після поєдинку 28 жовтня буде оголошена дата "бою століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.
Автор: Сергій Шаховець