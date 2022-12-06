Збірна Португалія має чудові шанси залишити за бортом Мундіалю команду Швейцарії. В першому таймі перевага "європейських бразильців" втілилася у два забиті м'ячі.
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На 17-й хвилині гри рахунок відкрив форвард Бенфіки Гонсалу Рамуш. А на 33-й хвилині ветеран збірної Португалії Пепе подвоїв перевагу.
Бруну Фернандеш виконав подачу з кутового, на яку відгукнувся 39-річний захисник і головою відправив м'яч у лівий кут воріт.
Відео голу Пепе
Зазначимо, що Пепе проводить свій 132-й матч у футболці збірної Португалії, а забитий гол став для нього восьмим.