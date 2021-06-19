Кріштіану Роналду відзначився голом на 15 хвилині матчу Португалія – Німеччина. Нападник Ювентуса вивів Португалію вперед.
Дивіться також Угорщина приголомшила Францію на Євро-2020, але Грізманн врятував французів від ганьби: відео
Як Роналду забив гол
Португальці вибігли в контратаку: Бернарду Сілва віддав прекрасний пас у штрафний на Діого Жоту. Форвард Ліверпуля уникнув офсайд та віддав пас на Роналду.
Кріштіану переправив м'яч у порожні ворота та вперше забив гол збірній Німеччині.
Для Роналду це 12 гол на чемпіонатах Європи. Він найкращий бомбардир в історії Євро. Він вийшов на перше місце завдяки дублю в грі з Португалією.
Відео голу Роналду