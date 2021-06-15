Роналду встановив унікальне досягнення на Євро-2020

Португалець Кріштіану Роналду у матчі Євро-2020 проти Угорщини встановив унікальне досягнення. Він став першим гравцем, який зіграв на п'яти чемпіонатах Європи.

Дебютним для Кріштіану Роналду став домашній чемпіонат Європи 2004 року. Тоді йому було лише 19 років. А збірна Португалії дійшла до фіналу, де сенсаційно поступилася збірній Греції.

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Далі Роналду зі збірною Португалії виступав на Євро-2008, Євро-2012 та Євро-2016. І от 15 червня 2021 року Роналду вийшов на матч між збірними Португалії та Угорщини на Євро-2020. Для нього це п'ятий чемпіонат Європи.

Досягнення Роналду на чемпіонатах Європи

Збірна Португалії з Кріштіану Роналду завжди є серед фаворитів чемпіонату Європи. Відтак за цей час гравець двічі ставав призером турнірів. У 2004 році – срібним, а у 2016 році Португалія стала чемпіоном.

У 2008 році Португалія зупинилася на стадії чвертьфіналу, а у 2012 році, коли чемпіонат європи відбувався в Україні та Польщі, Португалія дійшла до півфіналу.

На Євро-2004 Роналду забив два м'ячі, на Євро-2008 – один, а на Євро-2012 і Євро-2016 – по три.