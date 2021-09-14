Роналду відправив у нокаут дівчину-стюарда перед матчем у Лізі чемпіонів: фото

Кріштіану Роналду вперше після повернення у Манчестер Юнайтед зіграв за "червоних дияволів" у Лізі чемпіонів. Нападник відзначився не тільки голом, але й курйозним інцидентом. Та постраждалій точно не до сміху.

Роналду перепросив у дівчини

Перед поєдинком 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів Янг Бойз – Манчестер Юнайтед Роналду "відзначився" на розминці.

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Кріштіану потрапив м'ячем у дівчину, яка забезпечує безпеку на матчі. Португалець тренував удари й влучив м'ячем у дівчину.

Після удару Роналду м'яч потрапив у голову дівчині. Внаслідок потужного удару вона не втрималася на ногах і впала. Працівниці стадіону оперативно надали допомогу.

Сам Роналду підбіг до дівчини, щоб дізнатися, чи не заподіяв він їй шкоди та перепросив.