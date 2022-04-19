Роналду пропустить матч проти Ліверпуля через смерть новонародженого сина

У вівторок, 19 квітня, Манчестер Юнайтед зіграє на виїзді проти Ліверпуля у топ-матчі АПЛ. Участь у поєдинку точно не візьме Кріштіану Роналду.

Вагома причина

18 квітня Кріштіану Роналду повідомив жахливу новину – у нього помер новонароджений син. Сім'я поругальця чекала двійнят – сина та доньку. Манчестер Юнайтед підтримав лідера команди та дав футболісту час на те, щоб відійти від сумної події.

До теми Кріштіану Роналду повідомив, що у нього помер новонароджений син

Таке повідомлення від Кріштіану надійшло за день до топового поєдинку проти Ліверпуля.

Перед зустріччю Ліверпуль із 73 очками йде другим, продовжуючи боротьбу за чемпіонство з Манчестер Сіті. Між клубами різниця лише в один пункт.

МЮ замикає топ-5 лідерів турнірної таблиці, маючи у своєму активі 54 бали.

. Матч АПЛ Ліверпуль – Манчестер Юнайтед відбудеться 19 квітня о 22:00.

У сезоні-2021/2022 Роналду провів 35 поєдинків, у яких відзначився 21 голом та 3 асистами. Лише у попередньому турі Кріштіану оформив хет-трик у ворота Норвіча (3:2).