Легендарне повернення

Стівен Джеррард майже усю кар'єру провів в Ліверпулі. Він тут розпочинав в юнацькій команді в 1987 році. А 16 травня 2015 року провів останній матч на "Енфілд роуд" у футболці Ліверпуля.

11 грудня 2021 року Джеррард повернувся на цей стадіон вже як тренер. Але не Ліверпуля, а Астон Вілли.

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Та для вболівальників мерсисайдського клубу Джеррард все одно залишається легендою. Тож його вихід з підтрибунного приміщення вони зустріли шаленими оплесками. Джеррард подякував їм у відповідь.

Відео овацій для Джеррарда

Сама гра закінчилася мінімальною перемогою Ліверпуля завдяки голу з пенальті. Завдяки цій перемозі Ліверпуль втримався на другому місці в турнірній таблиці.