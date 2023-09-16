Ледь не відправив оператора в нокаут: Роналду відзначився курйозним ударом зі штрафного – відео
Черговим "шедевром" зірковий португалець Кріштіану Роналду відзначився під час матчу чемпіонату Саудівської Аравії. Проте оператору, який знімав поєдинок, не дуже сподобався цей постріл.
У суботу, 16 вересня, відбувся матч між Аль-Насром Кріштіану Роналду та командою екстренера Шахтаря Ігоря Йовічевіча Аль-Раєд. Одним з героїв поєдинку став португальський форвард, повідомляє 24 Канал.
Дізнайтесь також Зірки Саудівської Аравії прикували увагу: хто транслюватиме азійську Лігу чемпіонів в Україні
Оце так попав
Команда Йовічевіча вдома поступилася іменитому супернику з рахунком 1:3. Голами в складі Аль-Насра відзначилися Садіо Мане, Андерсон Таліска та Кріштіану Роналду. Під час матчу португалець ледь не записав ще одну результативну дію.
На 64-й хвилині поєдинку найкращий бомбардир світу взявся виконувати штрафний удар. Однак замість дев'ятки Крішті поцілив прямісінько в голову оператору, який знаходився за воротами. Очевидно, що працівнику телекомпанії було непереливки, але він зумів втриматися на ногах.
Відео курйозного удару Роналду
- Зазначимо, що в новому чемпіонаті Роналду продовжує дивувати неймовірною результативністю. На рахунку португальця 6 забитих м'ячів у 4 матчах першості.
- Наразі його команда посідає 5 місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, відстаючи від лідера Аль-Хіляля на 3 пункти.
- До речі, Аль-Раєд Йовічевіча з 4 балами в активі йде 15. Нова команда екснаставника "гірників" знаходиться на межі вильоту.