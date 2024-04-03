Кріш у вогні: Роналду оформив другий хет-трик за 4 дні й додав до нього 2 асисти – відео

У вівторок, 2 квітня, відбулися матчі 26 туру чемпіонату Саудівської Аравії. В одному з них зірковий Аль-Наср на виїзді зустрічався з Абхою.

Поєдинок закінчився з нищівним рахунком 0:8. Головним героєм матчу став легендарний Кріштіану Роналду, пише 24 Канал.

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Фантастичний виступ Роналду

Португалець вийшов у стартовому складі своєї команди та за один тайм встиг забити 3 голи та зробити 2 результативні передачі.

Спочатку капітан Аль-Насра двічі відзначився зі штрафних ударів, після чого асистував на порожні ворота Садіо Мане – ця результативна передача стала ювілейною 250-ю в кар'єрі КріРо.

На 42-й хвилині Роналду ефектним ударом оформив хет-трик, а наприкінці тайму закінчив феєрію ще одним асистом на порожні ворота.

Перформанс Роналду в матчі з Абхою: відео

Після цього колишній тренер Шахтаря Луїш Каштру в перерві замінив свого зіркового земляка, а його підопічні ще тричі засмутили воротаря суперника.

Зазначимо, що для Кріштіану Роналду цей хет-трик став другим за 4 дні. До цього він забив 3 м'ячі у ворота Аль-Таї. Що цікаво, у попередньому матчі він оформив його у другому таймі, тож за останні 90 хвилин на рахунку легендарного форварда 8 (!) результативних дій.

. Всього в сезоні-2023/2024 Кріштіану Роналду провів 35 матчів за Аль-Наср у всіх турнірах, у яких забив 36 м'ячів та віддав 12 асистів.

Дивіться відеоогляд матчу Абха – Аль-Наср