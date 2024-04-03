Поединок закончился с сокрушительным счетом 0:8. Главным героем матча стал легендарный Криштиану Роналду, пишет 24 Канал.

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Фантастическое выступление Роналду

Португалец вышел в стартовом составе своей команды и за один тайм успел забить 3 гола и сделать 2 результативные передачи.

Сначала капитан Аль-Насра дважды отличился со штрафных ударов, после чего ассистировал на пустые ворота Садио Мане – эта результативная передача стала юбилейной 250-й в карьере КриРо.

На 42-й минуте Роналду эффектным ударом оформил хет-трик, а в конце тайма закончил феерию еще одним ассистом на пустые ворота.

Перформанс Роналду в матче с Абхой: видео

После этого бывший тренер Шахтера Луиш Каштру в перерыве заменил своего звездного земляка, а его подопечные еще трижды огорчили вратаря соперника.

Отметим, что для Криштиану Роналду этот хет-трик стал вторым за 4 дня. До этого он забил 3 мяча в ворота Аль-Таи. Что интересно, в предыдущем матче он оформил его во втором тайме, поэтому за последние 90 минут на счету легендарного форварда 8 (!) результативных действий.

Справка. Всего в сезоне-2023/2024 Криштиану Роналду провел 35 матчей за Аль-Наср во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и отдал 12 ассистов.

Смотрите видеообзор матча Абха – Аль-Наср