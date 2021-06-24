Бумеранг від Coca-Cola: у Роналду кинули пляшкою під час матчу Португалія – Франція

Капітану збірної Португалії Кріштіану Роналду дісталось під час матчу проти Франції. Один із фанатів кинув пляшку від Coca-Cola прямо у зіркового футболіста.

Відповідь Coca-Cola для Роналду

У центральному матчі 3-го туру групового раунду Євро-2020 стався неприємний інцидент. Кріштіану Роналду та його партнери по збірній Португалії потрапили під атаки уболівальників із трибун.

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В одному з епізодів у Роналду полетіла пляшка з-під Coca-Cola. На щастя, ніхто не постраждав. На світлині видно, що фанати зі своїх місць закидували португальських футболістів не лише пляшками, а й пластмасовими стаканчиками.



Фанати закидали португальців стаканчиками і пляшками / Getty Images

Символічно, що саме Coca-Cola полетіла у Кріштіану, який на пресконференції демонстративно прибрав зі столу пляшки з цим газованим напоєм та наголосив усім: "Пийте воду!". Цікаво, що Coca-Cola – один із головних спонсорів чемпіонату Європи-2020.

Швидше за все, що у португальця кидали предмети невдоволені фанати збірної Франції. Саме Роналду двічі відзначився у воротах Уго Льоріса в останньому поєдинку групи F. 36-річний футболіст впевнено реалізував два 11-метрові удари.

До слова. Матч завершився бойовою нічию 2:2 . У французів дубль оформив Карім Бензема. Франція та Португалія вийшла у плей-офф Євро-2020, де зіграють проти Швейцарії та Бельгії відповідно.

У свої 36 років Роналду після групового раунду очолив гонку бомбардирів чемпіонату Європи-2020. В активі португальця 5 голів. Кріштіану – рекордсмен за кількістю забитих м'ячів на чемпіонатах Європи з футболу. У доробку португальського футболіста 14 результативних пострілів.

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14 червня Роналду нетрадиційно розпочав свою пресконференцію. Португалець прибрав зі столу дві пляшки Coca-Cola та наголосив журналістам, щоб надавали перевагу звичайній воді. Не зважав Кріштіану навіть на те, що Coca-Cola є топовим спонсором Євро-2020.

Така витівка зіркового футболіста принесла чималий збиток компанії газованого напою. Загалом вартість компанії обвалилася майже на чотири мільярди доларів – з 242 мільярдів доларів до 238 мільярдів доларів. Такий челендж португальця підхопили француз Поль Погба та італійський гравець Мануель Локателлі. Однак Погба прибрав зі столу пиво Heineken, який є ще одним зі спонсорів турніру.