Новий партнер для Мудрика: Чеслі віддав 60 мільйонів за 19-річного вихованця МанСіті

18 серпня 2023, 14:54
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Джерело:

ФК Челсі

Команда Маурісіо Почеттіно продовжує підсилювати склад перспективними футболістами. Черговим новачком "синіх" став опорний хавбек Ромео Лавія.

Лондонський Челсі завершив підписання бельгійського півзахисника Саутгемптона Ромео Лавії. Контракт 19-річного таланта з "синіми" розрахований на 7 років.

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Власники Челсі віддали за трансфер Лавії 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Бельгієць буде виступати під 45-м номером. 

Я дуже радий приєднатися до Челсі і бути частиною цього захоплюючого проєкту. Це дивовижний футбольний клуб із чудовою історією. Я не можу дочекатися зустрічі з усіма моїми новими товаришами по команді, щоб разом досягти великих результатів,
– сказав Лавія.

Відео представлення Лавії в Челсі

Нещодавно Челсі підписав 21-річного еквадорця Мойзеса Кайседо. Зірковий партнер Мудрика побив трансферний рекорд АПЛ. Цікаво, що Лавія виступає на тій самій позиції, що й еквадорець. Також на цій позиції грають Енцо Фернандес, Андрей Сантос та Леслі Угочукву. Все це молоді футболісти віком 19 – 22 роки.

Що відомо про новачка Челсі

  • Лавія виступав за молодіжні команди Волюве та Андерлехт. У віці 16 років приєднався до академії Манчестер Сіті.
  • У складі "містян" Ромео дебютував у вересні 2021 року. Проте юнаку було складно було конкурувати за місце в основі. 
  • 6 липня 2022 року бельгієць приєднався до Саутгептона, який віддав за нього 12 мільйонів євро. До речі, Манчестер Сіті отримає 20% від трансферу Лавії в Челсі.
  • У березні 2023 року Ромео дебютував за національну збірну Бельгії.
Автор: Сергій Шаховець