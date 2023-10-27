"Стане зіркою у майбутньому": інсайдер розповів, чи збирається Челсі віддавати Мудрика в оренду

Михайло Мудрик перейшов із Шахтаря в Челсі у січні 2023 року. За трансфер (з урахуванням можливих бонусів) лондонці заплатили 100 мільйонів євро.

Перші півроку українець адаптовувався до нового колективу та чемпіонату й не вражав своєю грою. Через це ходили чутки, що клуб може віддати Мудрика в оренду або ж навіть продати.

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Челсі вірить у Мудрика

Проте перші 2 місяці осені стали проривними для українського вінгера. Він забив перші голи за Челсі, особливо ефектний вийшов у ворота Арсенала. Фанати за такий перформанс нагородили футболіста оваціями стоячи під час заміни.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо прокоментував поточний стан справ українця й розповів, чи може він залишити клуб найближчим часом. За його словами, Михайло має міцні позиції в Челсі, а "сині" ніколи не розглядали ймовірність його трансферу, попри зацікавленість інших клубів.

Михайло Мудрик дуже щасливий у Лондоні, він освоївся у Челсі, а також на тренуваннях та в особистому житті. Це дуже важливо для молодого гравця, який приїхав з-за кордону. Влітку ми не чули жодної конкретної чутки щодо нього. Але коли інші клуби звертались до Челсі щодо Мудрика після перших непростих 6 місяців у клубі, відповідь була одна й та сама і з боку керівництва, і з боку тренера – "ми маємо захистити гравця і підтримати його".



Челсі абсолютно не збирався відпускати влітку чи ще колись. Вони хочуть, щоб він став сильнішим. Вони вірять у нього та вважають, що ми ще не побачили найкращого Мудрика. Клуб ніколи не розглядав можливості відпустити його. Вони вважають, що він стане зіркою у майбутньому,

– сказав Романо.

Зазначимо, що у сезоні-2023/2024 Михайло Мудрик забив 2 голи за Челсі в АПЛ у 8 матчах, за цим показником його випереджає лише Рахім Стерлінг, у якого на одне взяття воріт суперника більше.