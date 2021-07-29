Хочу стати легендою, – Романчук прокоментував свою медаль на Олімпіаді

Український спортсмен Михайло Романчук 29 липня став бронзовим призером Олімпійських ігор-2020 в запливі на 800 метрів. Олімпієць зізнався, що йшов до цієї медалі 18 років.

Плавець підкреслив, що на цій дистанції йому не вдалося повністю себе реалізувати. Втім він серйозно налаштований підкорити 1 500 метрів.

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Перші слова Романчука після здобуття бронзової медалі

Романчук розповів, що в дитинстві його кумиром був чотирикратний олімпійський чемпіон Володимир Сальніков. Саме його він вважає взірцем у плаванні.

А зараз я хочу стати легендою, щоб надихати покоління, яке підростає,

– зазначив українець.

На трибунах за українця прийшли вболівати і представники інших видів спорту. Втім найбільшу підтримку надавала його дружина – легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Після переможного запливу він розповів, що одразу побіжить до коханої.

Марина Бех-Романчук також бере участь в Олімпіаді-2020. Легкоатлетку вважають претенденткою на медаль найвищого ґатунку в стрибках у довжину.

Романчук зауважив, що тримався попередньої узгодженої тактики під час запливу. Втім лишився задоволений лише частиною дистанції.

"Будемо з тренерами аналізувати, що було так, а що – ні. Якою частиною дистанції задоволений? Навіть і не знаю. Мабуть, від 200 до 400 метрів. Все, що було після – брали вгору емоції, тому так і вийшло"", – прокоментував він.

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