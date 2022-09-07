Знов отримав триндюлів від містера, – Зозуля мав теплу зустріч із колишнім тренером Дніпра: фото
7 вересня 2022 , 21:08Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Романа Зозулі
Роман Зозуля встигає не лише 24/7 допомагати українським військовим, а й встигає відпочивати. Колишній футболіст Дніпра мав приємну зустріч, про яку розповів своїм підписникам.
Зозуля: Згадали неймовірні часи у Дніпрі
Нападник, який з 2016-го виступає в Іспанії, зустрівся з колишнім головним тренером Дніпра Хуанде Рамосом. Роман Зозуля встиг пограти під керівництвом іспанського наставника.
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Футболіст кумедно підписав світлину з Рамосом, пригадавши матч проти англійського Тоттенхема.Цікавий факт! Зозуля пригадав матч 1/16 фіналу Ліги Європи, який відбувся 27 лютого 2014 року. Коли Тоттенхем переграв вдома Дніпро з рахунком 3:1. У тій грі на 62-й хвилині Роман був вилучений з поля.
Згадали неймовірні часи у Дніпрі. P.S. І знов отримав триндюлів від містера за червону картку з Тоттенхемом,
– написав футболіст.
Роман Зозуля з Хуанде Рамосом / Фото з фейсбуку українського футболіста
Кар'єра Зозулі та Рамоса у Дніпрі
- Іспанський тренер керував українським клубом із 2010-го по 2014 роки. А от Зозуля виступав у футболці Дніпра з 2011-го по 2016-й рік. Після чого обидва переїхали в Іспанію.
- Рамос очолив Малагу, якою керував лише шість місяців.
- Натомість український форвард побував у декількох клубах сонячної країни – Бетісі, Альбасете та Фуенлабраді.
- Хуанде Рамос більше не тренує нікого та й Зозуля перебуває у пошуках нового клубу.