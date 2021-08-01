Зозуля залишається в Іспанії: екснападник збірної України офіційно знайшов новий клуб
Джерело:твітер Фуенлабради
Колишній футболіст збірної України Роман Зозуля таки знайшов новий клуб. У сезоні-2021/2022 Зозуля продовжить виступати в Іспанії.
Зозуля гратиме в Сегунді
31-річний нападник став гравцем іспанської Фуенлабради. Команда виступає у другому за силою чемпіонаті Іспанії – Сегунді.
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Зозуля уклав з іспанським клубом контракт на 2 роки. Угода також передбачає можливість продовження співпраці ще на рік.
Зозуля перейшов до Фуенлабради у статусі вільного агента. Після сезону 2020/21 він покинув Альбасете, адже сторони вирішили не продовжувати контракт.
В Альбасете Зозуля провів 4 роки.
Українець міг перейти в іспанський Алькоркон або португальський Ешторіл. Та проти його трансферу виступили фанати.
Фанатські спільноти звинуватили Зозулі у фашизмі через підтримку українських добровольчих батальйонів. На захист Романа стало посольство України в Іспанії, яке висловило підтримку футболісту.
До теми Іспанські вболівальники знову виступили проти трансферу Зозулі, у справу втрутилося посольство
- Минулий сезон Фуенлабрада завершила на 11 позиції Сегунди. Новий чемпіонат у дивізіоні розпочнеться 15 серпня.