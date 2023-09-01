Стане "кажаном": Яремчук несподівано продовжить кар'єру у титулованому клубі Ла Ліги

Футбольна доля несподівано занесла Романа Яремчука його в Іспанію. Валенсія візьме в оренду українського форварда бельгійського Брюгге.

27-річний український футболіст відчує смак виступів в одній із найкращих ліг світу – іспанській Ла Лізі. Доволі несподіваний крок для прихильників Романа Яремчука.

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Несподіваний подарунок долі для українця

Хоча вже давно була інформація, що на українця у Брюгге не дуже розраховують. Тому шукають нападнику новий клуб.

Через перехід у Валенсію Яремчук пропустив матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, у якому Брюгге приймало іспанську Осасуну. Команди розписали бойову мирову 2:2, а за двома поєдинками – 2:1 на користь бельгійського клубу.

У соцмережах вже з'явилось відео прильоту Романа для підписання контракту про оренду у Валенсію. В Іспанії нападник ще не грав.

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Мова йде лише про оренду. Тим паче, що Яремчук має чинний контракт із Брюгге до кінця червня 2026 року. До цього переходу Роман встиг провести за бельгійців 5 поєдинків, у яких забив 4 голи. Також Роман став рекордним трансфером Брюгге у 17 мільйонів євро, які себе не виправдали. Тому Валенсія не змогла потягнути таку суму за повноцінний перехід Романа.

Новий клуб Яремчука посідає 6-те місце після 3-х турів Ла Ліги. "Кажани" не грають у цьому сезоні в єврокубках.

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