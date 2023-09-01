27-летний украинский футболист почувствует вкус выступлений в одной из лучших лиг мира – испанской Ла Лиге. Довольно неожиданный шаг для поклонников Романа Яремчука.

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Неожиданный подарок судьбы для украинца

Хотя уже давно была информация, что на украинца в Брюгге не очень-то рассчитывают. Поэтому ищут нападающему новый клуб.

Из-за перехода в Валенсию Яремчук пропустил ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором Брюгге принимало испанскую Осасуну. Команды расписали боевую мировую 2:2, а по двум поединкам – 2:1 в пользу бельгийского клуба.

В соцсетях уже появилось видео прилета Романа для подписания контракта об аренде в Валенсию. В Испании нападающий еще не играл.

Яремчук прибыл в Валенсию: смотрите видео

Речь идет только об аренде. Тем более, что у Яремчука есть действующий контракт с Брюгге до конца июня 2026 года. До этого перехода Роман успел провести за бельгийцев пять поединков, в которых забил четыре гола. Также Роман стал рекордным трансфером Брюгге в 17 миллионов евро, которые себя не оправдали. Потому Валенсия не смогла потянуть такую сумму за полноценный переход Романа.

Новый клуб Яремчука занимает 6 место после 3-х туров Ла Лиги. "Летучие мыши" не играют в этом сезоне в еврокубках.

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